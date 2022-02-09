فنون ومشاهير

بعد غياب عن الاضواء.. نجم "سوبر ستار" يتصدر الـ"ترند" (فيديو)

Lebanon 24
09-02-2022 | 09:41
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على الرغم من أنّ الحظ لم يحالفه قبل سنوات عندما شارك في برنامج "سوبر ستار"، الا انّ النجم مرعي سرحان استطاع ان يعود بقوة الى الساحة الفنية بفضل صوته وحضوره، وتحوله خلال اسابيع قليلة الى "ترند" باسمه على مواقع التواصل. وتمكن من استعادة نشاطه الفني في لبنان والدول العربية.
 
 
ويشتهر سرحان بأداء لون العتابا والفولكلور، اضافة الى تمكنه من اللهجة الخليجية والعراقية. وتحول اسم سرحان الى "ترند" عبر مواقع التواصل بعد مشاركته الجمهور بمقاطع فيديو ظهر وهو يغني فيها، وسط اعجاب الجمهور بمقدرته الغنائية.
 
 
وكان النجم رامي عياش أشاد بصوته منذ مدة، حيث نشر صورة سرحان ووصفه بأنه أفضل صوت لبناني سمعه وتمنى من الجميع دعمه وقدم له لحناً.
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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