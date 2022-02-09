بعد غياب عن الاضواء.. نجم "سوبر ستار" يتصدر الـ"ترند" (فيديو)

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A post shared by Merhi Serhan مرعي سرحان (@merhiserhan)
A post shared by Merhi Serhan مرعي سرحان (@merhiserhan)
صباح الخير . هيدا الشاب اليوم تعرفت على صوته من خلال فيديو وصلني اسمو مرعي سرحان وتابعتو بعدها بعدة فيديوهات . هيدا الشاب هو أفضل صوت لبناني سمعته . اتمنى له التوفيق واتمنى من كل المحطات والاذاعات والاعلام دعمه دون مقابل . ومني لحن مقدما له . #ادعموا_مرعي_سرحان pic.twitter.com/cA6Achqq4s
— Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) January 6, 2022
صباح الخير . هيدا الشاب اليوم تعرفت على صوته من خلال فيديو وصلني اسمو مرعي سرحان وتابعتو بعدها بعدة فيديوهات . هيدا الشاب هو أفضل صوت لبناني سمعته . اتمنى له التوفيق واتمنى من كل المحطات والاذاعات والاعلام دعمه دون مقابل . ومني لحن مقدما له . #ادعموا_مرعي_سرحان pic.twitter.com/cA6Achqq4s