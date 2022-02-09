الفنان عبد الكريم صفية يشارك في مسلسل أولاد الهلالية

تعاقد الممثل عبد الكريم صفية على المشاركة بمسلسل جديد بعنوان " أولاد الهلالية "، ليشارك به فى الموسم الرمضاني المقبل.وكانت النجمة شيري عادل قد اعتذرت عن مشاركتها في المسلسل لارتباطها بتصوير أعمال أخرى.يشار إلى أن مسلسل “أولاد الهلالية” دراما اجتماعية على مستوى 30 حلقة ، بطولة حسين فهمي، مصطفى فهمي، عفاف شعيب أحمد سعيد عبد الغني، بسام رجب، مادلين طبر، حمدي الوزير، فتوح أحمد، شريف. خير الله وعبد الباسط حمودة وعدد من الفنانين الآخرين تأليف سليمان دياب. إخراج فتحي عبد العزيز.يشار إلى أن الفنان الشاب عبد الكريم صفية شارك مؤخرًا في فيلم “هم خرجوا ولم يعودوا”، ودارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، بطولة ويزو، مصطفى باسط، خالد عليش، حسني شتا، رنا سماحة، سولا، أيمن كشك، ضياء المرغني، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج حسن السيد.