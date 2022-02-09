بسبب "ظروف البلد الصعبة"... مذيعة الـ"ال بي سي" تقدم استقالتها: "اضطريت انتقل كرمال مستقبل بنتي"

بعد سنوات من تقديمها نشرة الاحوال الجوية، وبرنامج "اللوتو"، قدمت زينة الراسي استقالتها من الـ"ال بي سي" بكلمات مؤثرة. وكتبت عبر حسابها على "تويتر":



ظروف الحياة والعيلة اضطرتني اترك عملي وعائلتي التانية LBCI يلي إلي معها أجمل ذكريات ونجاحات

صفحة جديدة بحياتي انشالله تكون للأفضل". "شغلي بال LBCI كان من أولويات حياتي يلي ما كنت ساوم او فكر بأي بديل عنها. بسبب ظروف البلد الصعبة اضطريت انتقل مع بنتي على دبي كرمال شغلها ومستقبلهاظروف الحياة والعيلة اضطرتني اترك عملي وعائلتي التانية LBCI يلي إلي معها أجمل ذكريات ونجاحاتصفحة جديدة بحياتي انشالله تكون للأفضل".