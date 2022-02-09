بسبب "ظروف البلد الصعبة"... مذيعة الـ"ال بي سي" تقدم استقالتها: "اضطريت انتقل كرمال مستقبل بنتي"

شغلي بال LBCI كان من أولويات حياتي يلي ما كنت ساوم او فكر بأي بديل عنها. بسبب ظروف البلد الصعبة اضطريت انتقل مع بنتي على دبي كرمال شغلها ومستقبلها
ظروف الحياة والعيلة اضطرتني اترك عملي وعائلتي التانية LBCI يلي إلي معها أجمل ذكريات ونجاحات💔
صفحة جديدة بحياتي انشالله تكون للأفضل🙏 pic.twitter.com/u8xQ8Zc6eD
— Zeina El Rassi 🇱🇧 (@Rassizeina) February 9, 2022
شغلي بال LBCI كان من أولويات حياتي يلي ما كنت ساوم او فكر بأي بديل عنها. بسبب ظروف البلد الصعبة اضطريت انتقل مع بنتي على دبي كرمال شغلها ومستقبلها
ظروف الحياة والعيلة اضطرتني اترك عملي وعائلتي التانية LBCI يلي إلي معها أجمل ذكريات ونجاحات💔
صفحة جديدة بحياتي انشالله تكون للأفضل🙏 pic.twitter.com/u8xQ8Zc6eD