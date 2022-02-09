فنون ومشاهير

بسبب "ظروف البلد الصعبة"... مذيعة الـ"ال بي سي" تقدم استقالتها: "اضطريت انتقل كرمال مستقبل بنتي"

Lebanon 24
09-02-2022 | 12:39
A-
A+
Doc-P-916719-637800330917456470.jpg
Doc-P-916719-637800330917456470.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد سنوات من تقديمها نشرة الاحوال الجوية، وبرنامج "اللوتو"، قدمت زينة الراسي استقالتها من الـ"ال بي سي" بكلمات مؤثرة. وكتبت عبر حسابها على "تويتر":
"شغلي بال LBCI كان من أولويات حياتي يلي ما كنت ساوم او فكر بأي بديل عنها. بسبب ظروف البلد الصعبة اضطريت انتقل مع بنتي على دبي كرمال شغلها ومستقبلها
ظروف الحياة والعيلة اضطرتني اترك عملي وعائلتي التانية LBCI يلي إلي معها أجمل ذكريات ونجاحات
صفحة جديدة بحياتي انشالله تكون للأفضل". 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-02-09
13:40 | 2022-02-09
13:23 | 2022-02-09
13:17 | 2022-02-09
13:14 | 2022-02-09
13:08 | 2022-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website