فنون ومشاهير

جو أشقر يُطلق "قلبي دقّلا" بمناسبة عيد الحبّ

Lebanon 24
09-02-2022 | 13:23
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أطلق الفنّان اللبناني جو أشقر أغنيته الجديدة "قلبي دقلّها" على جميع صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعيّ.
 
الأغنية الجديدة من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع سليمان دميان، وقد جاءت باللون الغنائيّ الرومانسي الذي عُرف جو بأدائه في بداياته، والذي يُناسب أجواء عيد الحبّ.
هذا وأعرب أشقر عن سعادته بإصدار هذه الأغنية التي يعود فيها إلى اللون الرومانسيّ الذي أحبّه فيه الجمهور، متأمّلاً أن تلامس الأغنية قلوب كلّ العشّاق في عيدهم، وأن تعبّر عن مشاعرهم الصادقة في هذه المناسبة.
تمّ تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج رجا نعمة، وقد طغت عليه أجواء الحبّ والرومانسيّة بين جو الذي لعب دور البطولة في الكليب وبين إحدى عارضات الأزياء التي جسّدت دور حبيبته.
ومن جهة أخرى، يستعدّ جو لموسم الصيف من خلال وضع اللمسات الأخيرة على عدّة أغاني إختارها ليطلقها خلال الأشهر القادمة، ومنها أغانٍ باللهجتيْن المصريّة واللبنانيّة، ومن المتوقّع أن تشكّل مفاجأة سارّة لجمهور جو الذي سيستمع إليه بلون غنائيّ جديد ومميّز، وسيتابعه بإطلالات مبهرة يعمل حالياً على التحضير لها بشكل مكثّف.
 
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