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فنون ومشاهير
أديل تحصد 3 جوائز موسيقية مرموقة
Lebanon 24
09-02-2022
|
23:00
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فازت النجمة أديل بالجوائز الثلاث الكبرى في حفل توزيع جوائز بريت (BRIT Awards)، في أول نسخة من الحفل السنوي لتوزيع جوائز موسيقى البوب في بريطانيا لا تتضمن فئات على أساس النوع.
وحصلت المغنية ومؤلفة الأغاني المولودة في لندن، والتي أطلق عليها مقدم الحفل مو جيليجان "ملكة بريت"، على الجائزة الأولى في الاحتفال، وهي جائزة أغنية العام عن أغنيتها التي تصدرت قائمة الأكثر استماعا (إيزي أون مي).
وكانت هذه أول أغنية يتم إصدارها ضمن ألبومها "30" الذي دشن عودتها. وذكرت أديل أنها قدمتها لشرح ملابسات طلاقها لابنها الصغير. كما نالت جائزة ألبوم العام.
وقالت أديل دامعة في إشارة إلى زوجها السابق سايمون كونيكي: "أود أن أهدي هذه الجائزة لابني، ولسايمون، والده. يلخص هذا الألبوم كل رحلتنا، وليست رحلتي فقط".
وأضافت: "أنا فخورة جدا بنفسي، لأنني تمسكت بأسلحتي، وأصدرت ألبوماً عن أمر يتسم بالخصوصية الشديدة بالنسبة لي، لأنه لم يعد هناك الكثير من الناس الذين يُقدمون على مثل هذه الأمور".
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