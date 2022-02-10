فنان عربي شهير يُثير الجدل.. اشترى جنسية أخرى بـ 150 ألف دولار! (فيديو)

في الساعات الماضية، أثار الفنان المصري ونقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، جدلاً واسعاً بعد انتشار خبر سعيه للحصول على الجنسية الكاريبية، عن طريق الاستثمار فيها.

وحصل الفنان ونقيب المهن الموسيقية المصرية هاني شاكر على جواز سفر دول الكاريبي عن طريق الاستثمار أي الحصول على "الجنسية الكاريبية".

ونشرت شركة متخصصة في تسهيل الحصول على جنسيات للمستثمرين، مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يوقّع بعض العقود لإنهاء إجراءات حصوله على الجنسية، والتي تتراوح تكلفتها بين 100 و150 ألف دولار أميركي. وبعد ساعات من الجدل، طلب شاكر من الشركة حذف الفيديو، الذي تسبب في شنّ هجوم عليه، وتساؤلات حول كيف يكون منصبه نقيبا للمصريين وهو مزدوج الجنسية.

البعض غيّر لقب الفنان هاني شاكر من "أمير الغناء العربي" إلى "أمير الغناء الكاريبي"، والبعض الآخر شكك في وطنيته التي يتباهى بها والتي يقحمها في الكثير من أحاديثه الصحافية والإعلامية. واعتبر البعض من النشطاء أن حصول الفنان هاني شاكر على هذه الجنسية بمثابة تخلي عن الجنسية المصرية؛ نظرًا لقبوله الحصول عليها مقابل الأموال والاستثمار.

ومن المعروف أن عدد كبير من رجال الأعمال العرب يملكون جوازات سفر مشابهة حيث تتيج لهم نقل الأموال والاستثمارات إلى هذه الدول دون الحاجة إلى نفس الإجراءات القانونية الصارمة التي تفرضها الدول الكبرى، بالإضافة إلى أن الحصول على الجنسية وجواز السفر يتيح لحامله العيش والعمل وتلقي خدمات التعليم والرعاية الصحية في البلد المضيف. ومع توالي التعليقات والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب سعي هاني شاكر للحصول على جنسية دول الكاريبي، قال هاني شاكر في تصريحات صحافية لموقع "اليوم السابع"، إنه فعل ذلك "للاستثمار والاستجمام في تلك الدول لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة".

وأضاف شاكر أنه "مصري ويعتز بمصريته والتقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، فهو أمر لا يجرؤ علي التفكير فيه من الأساس"، حسبما أورد موقع الصحيفة.