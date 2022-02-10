فنون ومشاهير

فنان عربي شهير يُثير الجدل.. اشترى جنسية أخرى بـ 150 ألف دولار! (فيديو)

Lebanon 24
10-02-2022 | 02:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في الساعات الماضية، أثار الفنان المصري ونقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، جدلاً واسعاً بعد انتشار خبر سعيه للحصول على الجنسية الكاريبية، عن طريق الاستثمار فيها.

 

وحصل الفنان ونقيب المهن الموسيقية المصرية هاني شاكر على جواز سفر دول الكاريبي عن طريق الاستثمار أي الحصول على "الجنسية الكاريبية".

 

ونشرت شركة متخصصة في تسهيل الحصول على جنسيات للمستثمرين، مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يوقّع بعض العقود لإنهاء إجراءات حصوله على الجنسية، والتي تتراوح تكلفتها بين 100 و150 ألف دولار أميركي. وبعد ساعات من الجدل، طلب شاكر من الشركة حذف الفيديو، الذي تسبب في شنّ هجوم عليه، وتساؤلات حول كيف يكون منصبه نقيبا للمصريين وهو مزدوج الجنسية.

 

 

البعض غيّر لقب الفنان هاني شاكر من "أمير الغناء العربي" إلى "أمير الغناء الكاريبي"، والبعض الآخر شكك في وطنيته التي يتباهى بها والتي يقحمها في الكثير من أحاديثه الصحافية والإعلامية. واعتبر البعض من النشطاء أن حصول الفنان هاني شاكر على هذه الجنسية بمثابة تخلي عن الجنسية المصرية؛ نظرًا لقبوله الحصول عليها مقابل الأموال والاستثمار.

 

ومن المعروف أن عدد كبير من رجال الأعمال العرب يملكون جوازات سفر مشابهة حيث تتيج لهم نقل الأموال والاستثمارات إلى هذه الدول دون الحاجة إلى نفس الإجراءات القانونية الصارمة التي تفرضها الدول الكبرى، بالإضافة إلى أن الحصول على الجنسية وجواز السفر يتيح لحامله العيش والعمل وتلقي خدمات التعليم والرعاية الصحية في البلد المضيف. ومع توالي التعليقات والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب سعي هاني شاكر للحصول على جنسية دول الكاريبي، قال هاني شاكر في تصريحات صحافية لموقع "اليوم السابع"، إنه فعل ذلك "للاستثمار والاستجمام في تلك الدول لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة".

 

وأضاف شاكر أنه "مصري ويعتز بمصريته والتقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، فهو أمر لا يجرؤ علي التفكير فيه من الأساس"، حسبما أورد موقع الصحيفة.

 

المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:00 | 2022-02-10
23:00 | 2022-02-09
16:00 | 2022-02-09
14:00 | 2022-02-09
13:40 | 2022-02-09
13:23 | 2022-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website