أيمن زيدان يعود إلى الكوميديا بـ"الفرسان الثلاثة".. وهؤلاء هم الابطال (صورة)

كشف الفنان السوري القدير أيمن زيدان رؤيته تجاه عمل الدرامي الجديد الذي يعود من خلاله إلى الكوميديا، عبر "الفرسان الثلاثة" من تأليف محمود الجعفوري وإخراج علي المؤذن.وقال في منشور: "أن تنجز عملاً جيداً في ظل الظروف المعاشة يبدو أمراً في غاية التعقيد فهو يتطلب الكثير من مضاعفة الجهد وايجاد الحلول والتحايل على كل العوائق التي تواجهنا دون خجل، مانحرص عليه في مسلسل "الفرسان الثلاثة" الذي نقوم بتصويره الآن هو أن يستمر دفاعنا جميعاً عن بقايا الشغف الذي يسكننا".وأضاف: "أن نؤكد إحساسنا الكبير بالمسؤولية سواء تجاه تاريخنا او تجاه المتفرج الذي نحترم عقله، ووسط كل التحديات اليومية والمعيشية التي يعاني منها معظمنا نحاول بقدر مانستطيع ان نستحضر مزاجنا لنصنع عملاً كوميدياً مهماً ونظيفاً".