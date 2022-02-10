فنون ومشاهير

ميغان ماركل على خطى نجمة هوليوود غريتا غاربو.. فما القصة؟

Lebanon 24
10-02-2022 | 16:00
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باتت حياة ميغان ماركل دوقة ساسكس، وزوجها الأمير هاري دوق ساسكس، على "صفيح ساخن" منذ تخليهما عن أدوارهما الملكية في بريطانيا والانتقال للعيش في الولايات المتحدة الأميركية بعيداً عن العائلة الملكية.
ومؤخراً، شُبّهت ميغان ماركل بنجمة هوليوود الراحلة غريتا غاربو التي جعلت من كل نزهة "حدثاً"، وذلك بحسب الخبير الملكي نيل شون. 
وتتم مقارنة المظاهر العامة القليلة لدوقة ساسكس بالممثلة التي "تقاعدت" من المشهد العام وأصبحت "لغزاً". وقال نيل "ميغان، التي كان آخر ظهور علني رفيع المستوى لها في تشرين الثاني (نوفمبر) في The Ellen DeGeneres Show، تتبع استراتيجية في محاولة لتجعل من نفسها لغزاً للصحافة"، وهو نفس الأسلوب الذي استخدمته غريتا غاربو في السابق، متابعاً "أن الأمر مجدي بالفعل مع ميغان". 
وكانت غاربو واحدة من أشهر نجوم السينما في العشرينيات والثلاثينيات، لكنها تقاعدت من الحياة العامة في وقت مبكر نسبياً من حياتها المهنية، وبالتالي أصبحت "لغزاً"، على حد قول شون. 
ووفقًا للخبير، يتم تطبيق هذه الإستراتيجية على النجمة السابقة لـ Suits، وزعم شون: "يعتقد فريق العلاقات العامة أو مستشارو ميغان حقاً أنه في كل مرة تخرج فيها يجب أن تصبح حدثاً". 
وأوضح "السبب وراء ذلك، لا يتعلق الأمر بالغرور على هذا النحو، إنه يتعلق بالبيع لأنه كما أوضحنا للتو في كل مرة تظهر فيها ميغان يقوم الناس بالحديث عن شعرها، والمكياج الذي وضعته، والملابس التي ترتديها، وكل هذه الأشياء". لكنه، في حديثه على قناته على YouTube، يشير شون إلى أن متتبعي أخبار الملكيين قد لا يرون كثيراً ميغان ماركل في المستقبل. 

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