وائل جسار ينشر صورة لابنته... أصبحت شابة وتُشبهه!

نشر الفنان وائل جسار صورة جديدة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيها برفقة إبنته ماريلين، التي كبُرت وأصبحت شابة تُشبه والدها.

وعلّق وائل على الصورة، وقال: "حياتي".