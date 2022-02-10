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فنون ومشاهير
وائل جسار ينشر صورة لابنته... أصبحت شابة وتُشبهه!
Lebanon 24
10-02-2022
|
07:36
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نشر الفنان وائل جسار صورة جديدة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيها برفقة إبنته ماريلين، التي كبُرت وأصبحت شابة تُشبه والدها.
وعلّق وائل على الصورة، وقال: "حياتي".
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