فنون ومشاهير

كيم كارداشيان تكشف عن سبب طلاقها من كانيي ويست

Lebanon 24
10-02-2022 | 13:07
A-
A+
Doc-P-917131-637801205192790336.jpg
Doc-P-917131-637801205192790336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت نجمة تلفيزيون الواقع كيم كارداشيان عن سبب طلاقها من من كانيي ويست.
 
وقالت في حديثها الأخير مع مجلة Vogue أنها قررت أن تعطي أولوية لنفسها ولسعادتها هذا ما ساهم في قرار الطلاق من كانيي ويست.
وصرحت كارداشيان: "لفترة طويلة كنت أفعل ما أسعد الآخرين، وأعتقد في السنتين الماضيتين قررت أن أسعد نفسي، وهذا حقًا شعور جيد حتى رغم حدوث تغيرات وتسببه في طلاقي. أعتقد أن من المهم أن يكون الانسان صريحًا مع ذاته حول ما يسعده، وأنا اخترت نفسي. من الجيد أن تختار نفسك."
وتابعت كارداشيان: "سأقضي أربعينياتي أسعد نفسي. سآكل جيدًا، وسأمارس الرياضة، وسأمرح بوقتي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:45 | 2022-02-10
14:41 | 2022-02-10
14:16 | 2022-02-10
14:10 | 2022-02-10
14:00 | 2022-02-10
13:59 | 2022-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website