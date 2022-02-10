كيم كارداشيان تكشف عن سبب طلاقها من كانيي ويست

كشفت نجمة تلفيزيون الواقع كيم كارداشيان عن سبب طلاقها من من كانيي ويست.

وقالت في حديثها الأخير مع مجلة Vogue أنها قررت أن تعطي أولوية لنفسها ولسعادتها هذا ما ساهم في قرار الطلاق من كانيي ويست.

وصرحت كارداشيان: "لفترة طويلة كنت أفعل ما أسعد الآخرين، وأعتقد في السنتين الماضيتين قررت أن أسعد نفسي، وهذا حقًا شعور جيد حتى رغم حدوث تغيرات وتسببه في طلاقي. أعتقد أن من المهم أن يكون الانسان صريحًا مع ذاته حول ما يسعده، وأنا اخترت نفسي. من الجيد أن تختار نفسك."

وتابعت كارداشيان: "سأقضي أربعينياتي أسعد نفسي. سآكل جيدًا، وسأمارس الرياضة، وسأمرح بوقتي".