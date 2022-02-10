فنون ومشاهير

بعد إعلانها إنفصالهما...طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأولى!!

Lebanon 24
10-02-2022 | 13:56
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بعد إعلانها طلاقها من الممثل المصري سعد الصغير نشرت برلنتي عامر منشوراً جديداً عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي.
 
وبالمنشور هاجمت برلنتي زوجة سعد الأولى، إذ قالت: "والله مش عارفة الست دي عايزة مني إيه، عاملة غروب للستات بتقولهم ادخلوا اشتموها في الكومنتات".
وأضافت: "طيب حضرتك شبه مين؟ سابك وأتجوزني أنا ليه؟ علشان أنا قمر وصغيرة وأحلى منك يا طنط، طيب أنا سبتهولك أبعدي عني بقى هتموتي مني كمان بعد ما سبته".
ويذكر أن زواج برلنتي و سعد دام لعام واحد فقط.
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