12
o
بيروت
10
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
12
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
أنجيلينا جولي تطالب بقانون يحمي المرأة
Lebanon 24
10-02-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت النجمة الأميركية أنجيلينا جولي، أمس الأول، "الكونغرس" إلى أن يقرّ سريعاً قانوناً جديداً لحماية المرأة ومكافحة العنف ضدها، مؤكدة، وهي دامعة، أن هذه الظاهرة أصبحت تُعتبَر أمراً طبيعياً في الولايات المتحدة.
وكشفت الممثلة، بحضور عدد من النواب، عن اقتراح قانون في هذا الشأن ينص على توفير مساعدة طبية وقانونية للضحايا، وعلى مساعدة الأطفال الذين يعيشون في ظل مناخ العنف الأسري.
وقالت جولي: "الحقيقة الفظيعة هي أن العنف الأسري بات يُعتبر أمرا طبيعيا في بلدنا".
وسبق للممثلة (46 عاماً) أن اتهمت زوجها السابق براد بيت بأنه ضرب عمداً ابنهما مادوكس عندما كان في الخامسة عشرة، إلا أن النجم برّيء من هذه التهمة.
وحضّت جولي "الكونغرس" على جعل إقرار هذا القانون أولوية، قائلة بصوت متهدج: "أفكّر في الأطفال المذعورين الذين يعانون في الوقت الراهن، وفي الكثير من الأشخاص الذين يأتي هذا القانون بالنسبة إليهم بعد فوات الأوان".
وأقرّت منذ عام 1994 نسخ معدّلة جديدة من قانون العنف ضد المرأة بدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي. ووضع الرئيس الحالي جو بايدن الصيغة الأصلية لهذا القانون عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ.
الأكثر قراءة
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
03:00 | 2022-02-10
10/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام من مصرف لبنان للمصارف.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
إعلام من مصرف لبنان للمصارف.. اليكم التفاصيل
05:25 | 2022-02-10
10/02/2022 05:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية
02:20 | 2022-02-10
10/02/2022 02:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام من إصابتك بكوفيد.. هذا المرض قد يصيبك!
Lebanon 24
بعد عام من إصابتك بكوفيد.. هذا المرض قد يصيبك!
03:30 | 2022-02-10
10/02/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي.. هكذا سيتحرّك من أجل جنبلاط في الانتخابات
Lebanon 24
برّي.. هكذا سيتحرّك من أجل جنبلاط في الانتخابات
06:00 | 2022-02-10
10/02/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-02-10
ميغان ماركل على خطى نجمة هوليوود غريتا غاربو.. فما القصة؟
14:45 | 2022-02-10
سيرين عبد النور بفيديو من أجواء عيد الحب (فيديو)
14:41 | 2022-02-10
دانييلا رحمة بفيديو عفوي
14:16 | 2022-02-10
ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بفيديو جديد لها
14:10 | 2022-02-10
صورة لافتة لـ لورديانا تضج موقع التواصل
14:00 | 2022-02-10
أيمن زيدان يعود إلى الكوميديا بـ"الفرسان الثلاثة".. وهؤلاء هم الابطال (صورة)
فيديو
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
16:48 | 2022-02-10
11/02/2022 08:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف "أندرويد" (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف "أندرويد" (فيديو)
14:00 | 2022-02-10
11/02/2022 08:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-10
11/02/2022 08:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact