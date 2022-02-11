فنون ومشاهير

رغم نفيها الأمر... منظم حفلات يكشف حقيقة عودة شيرين وزوجها حسام حبيب!

Lebanon 24
11-02-2022 | 02:00
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كشف منظم الحفلات يوسف دندش عن تأكده من عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق حسام حبيب.

أكد يوسف دندش في اتصال هاتفي مع الإعلامي ربيع هنيدي ببرنامج "et بالعربي"، أنه اتصل بشيرين هاتفيا ووجد حسام حبيب يجيب المكالمة.


وأضاف أنه لا توجد حياة مهنية بين شيرين وحسام قائلا: "هو مش مدير أعمالها، هو زوجها ومشرف على شغلها"، وأن حسام حبيب كان يوجه الآخرين لتنفيذ المهام المتعلقة بإدارة أعمالها.

ونفى يوسف دندش أن يكون قد سأل شيرين عبد الوهاب بشكل مباشر عن عودتها إلى حسام حبيب، لكنه فهم ذلك من خلال اتصاله الهاتفي بعد ورد حسام عليه قبل أن تستأنف شيرين المكالمة معه.

وأوضح أثناء الاتصال الهاتفي أنه في طريقه إلى منزل شيرين قائلا: "اليوم كلمتني شيرين وعزمتني وأنا لبيت الدعوة"، مؤكدا على اعتزازه بصداقته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

وعاد ربيع هنيدي للاتصال بيوسف دندش لسؤاله عما حدث بعد زيارته لشيرين، ليحسم الجدل قائلا: "بستغل المناسبة لأبارك لهم على عودتهم ونشاطهم الفني القادم"، موضحا أن شيرين وحسام استقبلاه بشكل جيد، وتم توضيح أسباب تصريحاته عن علاقتهما وأنه لم يقصد التدخل في حياتهما الشخصية.

وأشار يوسف دندش إلى أن الفترة المقبلة تشهد عدة حفلات لشيرين عبد الوهاب، كما يستعد حسام حبيب لتسجيل ألبوم جديد، وعن فكرة وجود حفلات مشتركة بين شيرين وحسام حبيب، قال إنه طرح الأمر على حسام حبيب بشكل شخصي، وسيحدث ذلك حين يكون الحفل مناسبا لهما.
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