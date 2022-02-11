فنون ومشاهير

أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)

Lebanon 24
11-02-2022 | 11:00
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دخلت الفنانة الأميركية أنجلينا جولي في نوبة بكاء أثناء خطاب تاريخي ألقته أمام مجلس الشيوخ الأميركي في العاصمة واشنطن، من أجل دعم ضحايا العنف المنزلي.

وقالت: "بالوقوف هنا، في مركز قوّة أمتنا، لا يسعني إلا التفكير في كل شخص يشعر بالعجز بسبب الاعتداء عليه ولفشل نظام في حمايته".

وأضافت: "عندما يكون هناك صمت من الكونغرس، المشغول كثيراً بتجديد قانون العنف ضد المرأة لعقد من الزمن، فإن هذا يعزّز الشعور بانعدام القيمة... وأعتقد أن المعتدي على حق... أعتقد أنني لا أستحق الكثير... ولهذا السبب يُعد تمرير هذا القانون من أهم الأصوات في مجلس الشيوخ الأميركي".
المصدر: لها
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