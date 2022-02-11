شاعر يطلب من عمرو دياب زجاجة عطر.. فيردّ: "شمّها عليا"!

تحدث الشاعر خالد تاج، عن موقف جمعه بالفنان عمرو دياب، ورد فعل الأخير عندما طلب منه "تاج" زجاجة عطر. ونشر خالد تاج الدين، صورة جمعته بعمرو دياب، وأرفق بها تعليقاً يفيد بأنه طلب منه زجاجة هدية من العطر الخاص الذي يحمل اسمه، خاصة وأنه مؤلف الأغنية التي تم استغلالها للترويج للعطر، ورد عليه عمرو بأنه يضع العطر

بالفعل على ملابسه، ومن الممكن أن "يشمه"!!. وكتب: "بقول لعمرو عايز برفيوم بما أني عامل غنوة وانا معاك وانت عملتلها اعلان للبريفيوم قالي انا راشش منه شمه عليا".

وانهالت التعليقات من أصدقاء مشتركين لخالد تاج الدين وعمرو دياب أكدوا فيها أن عمرو يتمتع بالكرم وسيرسل له الهدية في أسرع وقت، وأكد خالد إنه اشترى العطر بالفعل ودفع ثمنه.