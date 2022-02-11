فنون ومشاهير

شاعر يطلب من عمرو دياب زجاجة عطر.. فيردّ: "شمّها عليا"!

Lebanon 24
11-02-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-917382-637801817816910001.jpg
Doc-P-917382-637801817816910001.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدث الشاعر خالد تاج، عن موقف جمعه بالفنان عمرو دياب، ورد فعل الأخير عندما طلب منه "تاج" زجاجة عطر. ونشر خالد تاج الدين، صورة جمعته بعمرو دياب، وأرفق بها تعليقاً يفيد بأنه طلب منه زجاجة هدية من العطر الخاص الذي يحمل اسمه، خاصة وأنه مؤلف الأغنية التي تم استغلالها للترويج للعطر، ورد عليه عمرو بأنه يضع العطر
بالفعل على ملابسه، ومن الممكن أن "يشمه"!!. وكتب: "بقول لعمرو عايز برفيوم بما أني عامل غنوة وانا معاك وانت عملتلها اعلان للبريفيوم قالي انا راشش منه شمه عليا".
 
 
 
وانهالت التعليقات من أصدقاء مشتركين لخالد تاج الدين وعمرو دياب أكدوا فيها أن عمرو يتمتع بالكرم وسيرسل له الهدية في أسرع وقت، وأكد خالد إنه اشترى العطر بالفعل ودفع ثمنه.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-02-11
13:36 | 2022-02-11
13:30 | 2022-02-11
13:27 | 2022-02-11
13:23 | 2022-02-11
12:53 | 2022-02-11
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website