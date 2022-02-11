موسم جديد من "آرابز تالنت" ينطلق من الرياض

مفاجآة لكل عشاق برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "آرابز غوت تالنت"؛ حيث بدأ فريق العمل بالتحضير لموسمه السابع، بعد غياب سنوات طويلة يعود من جديد في نسخة خاصةا ليكم تفاصيلها.تجارب الأداءمن الرياض في المملكة العربية السعودية، تنطلق أولى مراحل تجارب الأداء لاختيار المشتركين بالموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب "آرابز غوت تالنت" بعد تأجيل أكثر من مرة، حيث تحدد موعد اختيار المواهب في 21 شباط على خشبة مسرح ذا ستيج.أما في مدينة جدة، فقد تحدد يوم 23 شباط لاختيار المشتركين في الموسم الجديد من البرنامج على أن تكون مرحلة تجارب الأداء في مركز جدة للمبادرات.أما دبي، فقد اختار فريق عمل البرنامج يوم 28 شباط لاختيار المشتركين من دبي على خشبة مسرح ذا جانكشن.وفي عمان، يُحدد يوم 25 شباط لتكون مرحلة تجارب الأداء للإنضمام للمواهب الخاصة بالموسم السابع على خشبة مسرح المدرسة العمانية العالمية.لجنة التحكيموحتى الآن لم تعلن إدارة الـأم بي سي عن لجنة تحكيم الموسم الجديد، وإن كان البعض يؤكد أنه لا تغيير في أعضاء اللجنة حتى الآن والتي تضم نجوى كرم ، أحمد حلمي وعلى جابروجدير بالذكر أن آخر موسم للبرنامج كان في العام 2019.