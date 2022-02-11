12
o
بيروت
15
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
6
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
موسم جديد من "آرابز تالنت" ينطلق من الرياض
Lebanon 24
11-02-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مفاجآة لكل عشاق برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "آرابز غوت تالنت"؛ حيث بدأ فريق العمل بالتحضير لموسمه السابع، بعد غياب سنوات طويلة يعود من جديد في نسخة خاصةا ليكم تفاصيلها.
تجارب الأداء
من الرياض في المملكة العربية السعودية، تنطلق أولى مراحل تجارب الأداء لاختيار المشتركين بالموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب "آرابز غوت تالنت" بعد تأجيل أكثر من مرة، حيث تحدد موعد اختيار المواهب في 21 شباط على خشبة مسرح ذا ستيج.
أما في مدينة جدة، فقد تحدد يوم 23 شباط لاختيار المشتركين في الموسم الجديد من البرنامج على أن تكون مرحلة تجارب الأداء في مركز جدة للمبادرات.
أما دبي، فقد اختار فريق عمل البرنامج يوم 28 شباط لاختيار المشتركين من دبي على خشبة مسرح ذا جانكشن.
وفي عمان، يُحدد يوم 25 شباط لتكون مرحلة تجارب الأداء للإنضمام للمواهب الخاصة بالموسم السابع على خشبة مسرح المدرسة العمانية العالمية.
لجنة التحكيم
وحتى الآن لم تعلن إدارة الـأم بي سي عن لجنة تحكيم الموسم الجديد، وإن كان البعض يؤكد أنه لا تغيير في أعضاء اللجنة حتى الآن والتي تضم نجوى كرم ، أحمد حلمي وعلى جابر
وجدير بالذكر أن آخر موسم للبرنامج كان في العام 2019.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
سببٌ خفّض سعر الدولار في السوق.. ماذا عن الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
سببٌ خفّض سعر الدولار في السوق.. ماذا عن الأيام المقبلة؟
04:10 | 2022-02-11
11/02/2022 04:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ أمني.. إسرائيل تعتقلُ لبنانيّين ونتيجة التحقيقات تكشف مفاجأة!
Lebanon 24
حدثٌ أمني.. إسرائيل تعتقلُ لبنانيّين ونتيجة التحقيقات تكشف مفاجأة!
03:01 | 2022-02-11
11/02/2022 03:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
انجي خوري تشعل السوشيال ميديا بصور جريئة.. هكذا ظهرت بـ"الأصفر"!
Lebanon 24
انجي خوري تشعل السوشيال ميديا بصور جريئة.. هكذا ظهرت بـ"الأصفر"!
03:00 | 2022-02-11
11/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن "اشتراك الـ10 أمبير" يرتفعَ بقوّة.. إليكم كم بلغ
Lebanon 24
ثمن "اشتراك الـ10 أمبير" يرتفعَ بقوّة.. إليكم كم بلغ
12:23 | 2022-02-11
11/02/2022 12:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني وأمونة عيسى يرزقان بطفلتهما الاولى.. هذا اسمها وصورة مع والدها من المستشفى
Lebanon 24
طوني وأمونة عيسى يرزقان بطفلتهما الاولى.. هذا اسمها وصورة مع والدها من المستشفى
06:25 | 2022-02-11
11/02/2022 06:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2022-02-11
شاعر يطلب من عمرو دياب زجاجة عطر.. فيردّ: "شمّها عليا"!
13:36 | 2022-02-11
ياسمين صبري بإطلالة مميزة.. ومجوهراتها لافتة
13:30 | 2022-02-11
آخرهم شيرين.. شائعات الزواج والطلاق تطارد المشاهير
13:27 | 2022-02-11
إبنتا مريم أوزرلي تشعلان مواقع التواصل والشبه كبير (صور)
13:23 | 2022-02-11
إليسا بصور ساحرة من نيويورك
12:53 | 2022-02-11
أمل بوشوشة بإطلالة تخطف الأنظار (صورة)
فيديو
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 03:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 03:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
16:48 | 2022-02-10
12/02/2022 03:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact