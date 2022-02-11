فنان شهير بحالة صحيّة خطرة... أُدخل إلى المستشفى بسبب مضاعفات كورونا (صورة)

ساد الحزن في الوسط الفني المصري بعد الإعلان عن إصابة الفنان المصري أحمد حلاوة بفيروس كورونا المستجد، ونقله للمستشفى في حالة خطرة.وتم الإعلان عن هذا الخبر من قبل أحد تلاميذ حلاوة، الذي طلب من الجميع الدعاء للفنان المصري كي يتجاوز هذه المحنة الشديدة، خاصة أنه يعاني من مضاعفات الإصابة.من جهتها، أكدت آية حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، أن والدها في حالة خطيرة، وطلبت من الجميع الدعاء له، كي يتخطى هذه الأزمة الصحية.من جانبها، قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن "الفنان المصري أحمد حلاوة يتواجد في مستشفى العزل بالوقت الحالي".وأكدت أن حالة حلاوة الصحية "صعبة"، لكنها أعربت عن أملها في أن يتجاوز المرض، وأن ويعود إلى محبيه مرة أخرى.