شاعر يتغزل بإعلاميّة الـ"أم تي في" مباشرة على الهواء... كيف كانت ردّة فعلها؟ (صور)

نشر الشاعر حبيب بو أنطون فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، من مقابلته مع الاعلاميّة رانيا زيادة أشقر، عبر الـ"أم تي في". وكان بو أنطون يتغزل ببيت شعر بالاخيرة، قال فيه إنّ إطلالتها مع ميشال حايك خلال سهرة رأس السنة كانت بمثابة "جمال مفقّع" بحسب قوله. وأضاف أنّها عندما جلست مقابل حايك، وقع الاخير بحبّها قبل أنّ يُطلق توقعاته. فانتابت رانيا ضحكة هستيريّة، خلال هذا الموقف الطريف مع ضيفها.