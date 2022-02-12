فنون ومشاهير

ياسمين صبري: الأطفال زي الحيوانات!

Lebanon 24
12-02-2022 | 01:30
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كشفت ياسمين صبري عن الكثير من آرائها في العلاقات العاطفية والإنسانية وذلك خلال "سبيس" عبر موقع تويتر للكاتب الصحفي تامر عبده أمين ، والتي شارك فيها أكثر من 4 آلاف مستمع اشادوا بياسمين صبري.

وفي معرض حديثها تناولت ياسمين صبري فكرة الشعور بالآخرين حيث قالت : الأطفال على فكرة زينا يقدروا يحسوا بالأشخاص الكويسيين وزي الحيوانات بالظبط، ديمًا الشخص الكويس الأطفال تروحله والحيوانات نفس الشيء بتبقى حواليه، وده ليس له علاقة بشكل أو مال ولا ريحة ولا طاقة.
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