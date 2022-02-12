فنون ومشاهير

راغب علامة: عشت مع امرأة من دون زواج

Lebanon 24
12-02-2022 | 03:00
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فاجأت الإعلامية أسما إبراهيم خلال تقديم برنامج «حبر سري» عبر فضائية «القاهرة والناس»، ضيفها الفنان اللبناني راغب علامة، بسؤالها التالي: لو ابنك قرر يسيب البيت ويروح يعيش مع حبيبته.. هتوافق ولا لا؟.

ورد علامة، قائلًا: «أنا قولتلك ابني هو صديقي، وهو أخي، وأنا أفضل له أنه يعيش مع زوجته مش حبيبته، وهو لو قرر غالبا هو بيسمع كلامي، وأولادي الاتنين بيسمعوا كلامي كتير، وهما واعيين والحياة اتطورت، يمكن جيل الشباب بالنسبة لهم موضوع عادي».

اعترف راغب علامة، أنه عاش مع امرأة بدون زواج، وكذب على المحيطين به، وأخبرهم أنه متزوجا منها: «أنا كنت كده يوم من الأيام، وأنا عشت مع واحدة من غير زواج، وكنت أكذب على نفسي وعلى الناس، وأقول أني كنت متجوزها، والمرحلة دي بعمر الشباب أنا عشتها، لكن ما بتمنى لابني أنه يعيشها».

أضاف علامة: «أنا بفضل أن ابني يعيش مع مراته، ولو عايز يعيش مع صاحبته هو حر في حياته، بقا راجل،، أنا ابني صديقي ومش بيخاف مني، ومفيش جوه أنه مش عايز يقول لبابا، يعني صديقي مفيش أبوه، وأنا كنت هيك مع أبويا الله يرحمه، كنت كده برضه بحكي له ويحكي لي، وكنا أصحاب، وأنا بعتقد أن هذه أفضل علاقة بين الأب وابنه، أنه من بعد سن معين، لما يبقى راجل، لازم يكون صاحبه وميخافش منه».
المصدر: الوطن
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