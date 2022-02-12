درة تظهر بإطلالة لافتة من لبنان (صورة)

شاركت الممثلة التونسية درة متابعيها بصورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" مستخدمة خاصية القصص القصيرة.



وظهرت درة في الصورة باطلالة شتوية جذابة خلال زيارتها لإحدى المناطق السياحية في لبنان.