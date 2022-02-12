فنون ومشاهير

درة تظهر بإطلالة لافتة من لبنان (صورة)

Lebanon 24
12-02-2022 | 07:15
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شاركت الممثلة التونسية درة متابعيها بصورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" مستخدمة خاصية القصص القصيرة.
 
وظهرت درة في الصورة باطلالة شتوية جذابة خلال زيارتها لإحدى المناطق السياحية في لبنان.
 
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درة

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