غسان سركيس ينشر فيديو لاول مرة... شاهدوا كيف كانت حالته حرجة في العناية الفائقة!

نشر المدرب غسان سركيس مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام استذكر فيه الفترة التي أمضاها في المستشفى وذلك بعد إصابته بوباء كورونا.

وعلق على الفيديو بالقول: "في مثل هذا اليوم، في 12 شباط 2021، وبعد 23 يوم من إصابتي بكورونا ورفض فكرة التنبيب، قرر أطبائي أن التنبيب هو الوسيلة الوحيدة أمامي للهروب من الموت الوشيك. كوفيد-19 عدو شرس، قد يكون قاتلاً في بعض الحالات، شديد جداً في حالات أخرى وخفيف في معظم الحالات لكن آلامه وندوبه ستبقى إلى الأبد. قررت أن أشارك هذه اللحظات الفظيعة من حياتي لزيادة الوعي بين أولئك الذين يرفضون أخذ اللقاح. انظروا إلى ما بقي منّي عندما كنت أحارب شياطين الموت".

وأضاف: "صدقوني، إن الإصابة ليست مزحة، حتى الآن وبعد مرور عام على الحادثة، لا زلت أستيقظ في الليالي بسبب الكوابيس التي تلاحقني وأتذكر هذه الفترة المرعبة. إنني أتمنى عليكم ألا تفكروا مرتين قبل أخذ اللقاح بأسرع وقت ممكن لتجنب الموت، ولتجنب التجربة المرعبة بالإضافة إلى إنقاذ حيوات أحبائكم. أعتذر على الفيديو، لكنها لحظات صادقة من حياتي والتي لم أتوقع يوماً أنني سأعيشها".