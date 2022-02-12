عمرو دياب يعلن عن مفاجأة فنية جديدة ويشوق جمهوره

أعلن الفنان عمرو دياب خلال حفلته الغنائية الأخيرة التي أحياها في مركز المنارة في القاهرة، عن مفاجأة تتعلق بمجاله الفني من خلال عودته للعمل مع المغني والموسيقار الكبير حميد الشاعري.وقال مشوقاً الجمهور: "رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري وبنعمل شغل حالياً مع بعض حلو أوي".وشهدت الحفلة حضوراً كبيراً من جمهوره الذي توافد بالآلاف قبل موعد الحفلة بساعات. وقدم دياب باقة منوعة من أغيناته منها "يا أنا يا لأ“، "إنت الحظ“، وغيرها.