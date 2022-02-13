فنون ومشاهير

ليست لبنانية.. وائل كفوري انفصل عن شانا عبود وعاد لحبيبته الأولى وهذه تفاصيل عنها

Lebanon 24
13-02-2022 | 02:00
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كشفت مجلة "الجرس" ان الفنان وائل كفوري انفصل رسميًا عن حبيبته شانا عبود بطريقة ودية فيها كل الحب والتقدير، مشيرة إلى ان مشاكلهما بدأت قبل حادث السير الذي كاد يودي بحياتهما.

 

وأضافت "الجرس" ان وائل لا يزال يهتم بشانا عن بعد ويؤمن لها كل ما تريده وتحتاجه حتى تستعيد صحتها بما أنها تضررت أكثر منه في الحادث بينما هو عانى من ارتجاج في المخ.

 

وأشارت الى أن وائل يعيش هذه الفترة أجمل أيام حياته، بعدما عاد إلى حبيبته الأولى وعشقه الأبدي.

 

وبحسب "الجرس"، فحبيبة وائل هي سيدة مغربية تدعى ماغي، عاشا قصة حب منذ سنوات لكنهما لم يستمرا بسبب اختلاف الأديان.

 

وأشارت المجلة إلى أن ماغي حبيبة وائل كفوري عادت إليه وزارته في منزله في كسروان، بعدما انفصلت عن زوجها.

 

علاقة وائل بماغي بدأت بين عامي 2004 و2005 حيث قال مرة في لقاء معه في صحيفة (كلام الناس) في العام 2007 إنه يعيش قصة حب مع شابة غير لبنانية وكل أغاني الحب الذي غنّاها تكون لها شخصيًا.

المصدر: الجرس
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