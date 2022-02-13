فنون ومشاهير

معجب يُفاجئ اليسا ويهديها هدية على المسرح.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)

Lebanon 24
13-02-2022 | 08:00
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أهدى معجب من جمهور الفنانة إليسا رسما فنيا لها ولوالدها خلال غنائها على المسرح ضمن حفل لها في مدينة ديترويت الأميركية.

 

وفي مقطع فيديو قصير فاجأ أحد الجماهير اليسا وأهداها رسما لها ولوالدها، وعندما أخدت إليسا اللوحة سألته: "مين اللي معي بالصورة.. بيشبه بيي.. هيدا بيي الله يرحمو" .

 

 

واحتضنت اليسا صاحب اللوحة كرد فعل على هديته لها.

المصدر: روسيا اليوم

فنون ومشاهير

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