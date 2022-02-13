فنون ومشاهير

نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)

Lebanon 24
13-02-2022 | 05:00
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استشاط أدمن صفحة مؤدي المهرجانات المصري، حمو بيكا، على فيسبوك، غضبًا بعد تعرض الأخير لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى وخضع لرسم قلب للاطمئنان على حالته الصحية بعدما تحدث حمو بيكا عن أزمته مع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر.

 

ونشر الآدمن صورًا لبيكا من المستشفى، وكتب :"بجد شكراً جداً للناس اللي بتتنمر والناس اللي شمتانه والناس اللي فرحانه في المرض.. بدل ما تدعو لحمو دعوه كويسه وتتمنوله يقوم بالسلامة، بتتنمرو عليه وشمتانين فيه".

 

وحل مطرب المهرجانات حمو بيكا برفقة حسن شاكوش، ضيفين على الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر؛ للحديث عن أزمة منعهما من الغناء، وأيضا عن آخر أعمالهما الفنية.

 

 
 

وانهار حمو بيكا، على الهواء، في أثناء حديثه؛ بسبب عدم حصوله على ترخيص بالغناء، ورسوبه المتكرر في اختبارات نقابة المهن الموسيقية، مرددا: "بقول لنقابة الموسيقيين، اعتقوني لوجه الله، أنا قرَّبت أصرخ في الشارع من كُتر الظلم".

 

 

وتابع حمو بيكا: "محدش حاسس باللي أنا فيه، مش هدخل اختبارات نقابة الموسيقيين تاني".

 

وأضاف: "رفعت قضية كبيرة على نقابة الموسيقيين، وهقول أسماء كل اللي ظلموني، أنا كنت بدفع مبلغ 15 ألف جنيه للنقابة، وكنت باخد إيصال بـ3 آلاف جنيه فقط، وكنت برضى؛ علشان عايز أشتغل".

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