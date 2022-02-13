فنون ومشاهير

عمرو أديب يحسم الجدل حول عودة شيرين لحسام حبيب

Lebanon 24
13-02-2022 | 11:00
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حسم الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر قناة MBC مصر، الجدل الذي أثير الفترة الماضية حول عودة المطربة شيرين عبد الوهاب، لطليقها السابق حسام حبيب، حيث أكد أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وليس لها أي أساس وأن العلاقة بينهما طيبة وهما على تواصل دائم.

وقال عمرو: "كلمت شيرين وسألتها قالتلي إن كل الشائعات حول عودتها لحسام حبيب، غير حقيقية، ولما يحبوا يقولوا أي حاجة في الموضوع ده، يا شيرين هتعلن يا حسام هيقول".

وتابع: "وطبقًا لمكالمتها معي فإن العلاقة بينهم جيدة، هما بيكلموا بعض لكن مفيش بينهم خناقة، هما مش متخانقين، ووارد جدًا إنهم يكلموا بعض، وشيرين بتنفي كل الشائعات ولو في حاجة هتقول".

وكانت شيرين قد شاركت في حفل افتتاح برنامج اكتشاف المواهب الجديد "الدوم" حيث أعربت عن سعادتها الكبيرة لمشاركتها في الحفل.

وقالت خلال صعودها على خشبة المسرح، إنها تعتبر نفسها أول موهبة مصرية حصلت على هذه المكانة، قائلة: "هعتبر نفسي أول موهبة في مصر والوطن العربي حصلت على هذه المكانة، وكنت محظوظة باختياري في المشاركة بافتتاح البرنامج، وألف شكر لكل المسؤولين على هذا البرنامج المشرف".
المصدر: لها
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