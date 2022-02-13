ظروف خاصة تدفع بنانسي عجرم إلى قرارٍ جديد.. هذا ما كشفته عبر "تويتر"

أعلنت الفنانة نانسي عجرم، اليوم الأحد، الاعتذار عن المشاركة في رحلة "ستارز أون بورد" لهذا الموسم.

وقالت عجرم في تغريدة لها عبر "تويتر": "لظروف خاصة، أعتذر عن المشاركة في رحلة ستارز أون بورد لهذا الموسم.مع التأكيد على إستثنائية هذه التجربة التي جمعتني بها محطات عديدة تكللت بالنجاح، آمل أن نعود ونلتقي مجددًا في رحلات أخرى يتم الإعلان عنها في وقتها المناسب.. إلى اللقاء قريبًا".