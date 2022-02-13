فنون ومشاهير

مضاعفات خطيرة وفقد النطق.. هذه اخر تطورات حالة الفنان الشهير الصحية

Lebanon 24
13-02-2022 | 09:15
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كشفت آية، ابنة الفنان أحمد حلاوة عن تطورات حالة والدها الصحية حيث أكدت أن والدها فقد النطق بسبب تداعيات إصابته بفيروس كوررونا، وأكدت أن الحالة الصحية لوالدها "خطيرة للغاية"، ودعت محبيه إلى الدعاء له كي يتخطى تلك المرحلة الحرجة التي يعانى منها بعد إصابته بفيروس كورونا.
 


كما نشر الفنان محمد علي رزق عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، منشوراً طالب الجمهور من خلاله بالدعاء للفنان الكبير، والذي يمر بحالة صحية حرجة.

وكتب رزق في منشوره قائلاً: "أستاذي وحبيبي دكتور أحمد حلاوة حالته حرجه… ومحتاج دعواتكم… أرجوكم ادعوله… لا يرد القضاء إلا الدعاء.. ربنا يتم شفائه على خير ويقوملنا بالسلامة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة حكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب"، بطولة نضال الشافعي، وميمي جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.

المصدر: لها
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