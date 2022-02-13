فنون ومشاهير

جديد شيرين عبد الوهاب.. عمرو أديب يكشف مفاجآت

Lebanon 24
13-02-2022 | 16:00
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حيرة كبيرة وقع فيها جمهور المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد أن خرجت أخبار تتحدث عن عودتها إلى طليقها حسام حبيب من جديد.

هذه الأنباء نفتها شيرين عبر بيان رسمي، ولكن ما زاد من حيرة الجميع هو إصرار الشخص الذي صرح بعودتها إلى طليقها على موقفه، وقوله إنه زار شيرين بعد عودتها لزوجها مرة أخرى.

الإعلامي المصري عمرو أديب حاول أن يضع النقاط على الحروف، من خلال برنامجه "الحكاية" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، حيث أكد على أنه تواصل بنفسه مع شيرين بحكم الصداقة التي تجمعهما.
ونقل أديب ما ذكرته شيرين له، حيث سألها عن حقيقة عودتها إلى حبيب، فأجابته أن كل الشائعات التي نالتها خلال الأيام الماضية غير حقيقية.

وذكرت شيرين أنه في حال كان هناك أمر يجب الإعلان عنه ستصرح بنفسها أو سيخرج حبيب ليتحدث عنه، ولن يتحدث شخص آخر بالنيابة عنهما.
وأوضحت شيرين لأديب أن علاقتها بزوجها السابق حبيب جيدة، وهما يتواصلان معا ولا توجد بينهما أي مشاجرات، وبالتالي من الوارد أن يتواصلا ويتفاهما في أية أمور.

إلا أن أديب عاد وشدد على أن شيرين نفت له كل الشائعات التي تناولتها، وأكدت أنها وحبيب سيكونان المصدر الوحيد لأي شأن خاص بينهما.
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