فنون ومشاهير

"اعذريني يوم زفافك مقدرتش افرح زيهم"... سرّ كبير وراء هذه الاغنية لوائل جسار!

Lebanon 24
14-02-2022 | 05:00
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يعتبر الفنان وائل جسار كل يوم في حياته مع زوجته عيد حب، وينصح كل رجل بالحفاظ على زوجته لأنها هي التي ستدوم له.

وقال وائل جسار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تريو" من تقديم مها بهنسي عبر نغم إف إم: "عندما يوجد توافق بين الطرفين فكل يوم عيد حب، وأنا مثل الرجال الشرقيين لم أخلق في قالب خاص بي ولم أنزل من السماء، فأنا أحزن وأفرح وأشعر بكل الأحاسيس."

وأضاف: "أحيانا أصادف أياما تضايقني في عملي، ولكن أبحث في النهاية عن الفرحة والحب والإحساس، وبدون هذه الأشياء لا أستطيع مواصلة الحياة والعمل."

ووجه وائل جسار نصيحة للمستمعين بمناسبة عيد الحب قائلا: "أكبر مفهوم خاطئ في الزواج اعتقاد الرجل أنه وصل لما يريد بوجود زوجته في البيت ووجود الأولاد فيقل اهتمامه بها، وبالعكس وجود الأولاد يزيد الحب لأنها أم أولادي."

وتابع: "أنا رجل عصبي جدا وأثور في لحظة ولا أحب الأخطاء، وزوجتي ذكية جدا الحمد الله وتستوعب غضبي، وتساعدني بأسلوبها على العودة لحالتي الطبيعية."

كما تحدث جسار عن سر حب أغانيه قائلا: "أنا لا أكذب على نفسي ولهذا يظهر إحساسي الصادق في الأغاني، لأن ما يخرج من القلب يصل للقلب مباشرة، وأنا الحمد لله صادق فيما أقوم به وقريب من الناس، وأي شيء قادر أن يبكيني."

وعن أغنية "يوم زفافك" قال وائل جسار: "الأغنية كانت لزوجتي لأنها كانت هتتجوز وأنا خطبتها".
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