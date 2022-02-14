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فنون ومشاهير
يحتوي على 6 أغان.. تفاصيل ألبوم فضل شاكر الجديد
Lebanon 24
14-02-2022
|
01:02
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أصدر المطرب فضل شاكر أغنية "بجامل ناس" وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد، من إنتاج الشركة السعودية "روتانا" التي استأنفت التعاون معه رسميا مؤخرا.
وكشف فضل شاكر تفاصيل الميني ألبوم، في بيان صحفي، موضحا أن المخطط الزمني للأغاني قائم على طرح "روتانا" للأعمال على يوتيوب ومنصتي "ديزر وفن بوكس" للاستماع، وبدأ بطرح أغنية "بجامل ناس" التي تحمل اسم الألبوم.
يحمل ألبوم فضل الجديد أيضا عنوان "بجامل ناس"، ويتضمن 6 أغنيات ستصدر تباعا، وكانت أحدث أغنياته التي أصدرها قبل هذا الألبوم بعنوان "قاعد مكانّا"، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وتولى إخراجه الفنان الأردني منذر الرياحنة.
وأصدر القضاء اللبناني حكما بالسجن 22 عاما بحق شاكر في عدة جرائم بينها تمويل الإرهاب، على خلفية مشاركته مع المطلوب للسلطات اللبنانية أحمد الأسير بقتال الجيش اللبناني في منطقة عبرا في صيدا عام 2013.
وقد اختبأ شاكر، حسب بعض المصادر، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين منذ ذلك الوقت، وعاد إلى نشاطه الفني تدريجيا بعدما كان تخلى عنه في وقت سابق.
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