فنون ومشاهير

راغب علامة: كورونا مؤامرة صنعها الأشرار (فيديو)

Lebanon 24
14-02-2022 | 01:49
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أكد الفنان اللبناني، راغب علامة، أنه ما زال عند رأيه بأن فيروس "كورونا المستجد هو مؤامرة على ‏العالم".‏
وقال في تصريحات لبرنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إنه تأثر مثل باقي الناس مما دار على مواقع التواصل الاجتماعي من أن السبب من خلف جائحة "كوفيد-19" هو تخفيض عدد الناس في الكرة الأرضية.
واعتبر علامة أن "طريقة إدارة فيروس "كورونا" في العالم ليست مضبوطة، وهناك حرب في اللقاحات، وهي مؤامرة موجودة، وكان خائف من التطعيم باللقاح في البداية".
وواصل راغب علامة أن "فيروس "كورونا" مؤامرة من صنيعة الأشرار حول العالم من الذين قتلوا ملايين الأطفال ويتموهم، وبالتالي فإن كورونا شيء بسيط بالنسبة لهم".
 
ولفت إلى أن "هناك ناس من الممكن أن تصنع هذه الفيروسات".
 
المصدر: سبوتنيك

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