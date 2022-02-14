فنون ومشاهير

رجل دين يُهاجم راغب علامة: يشجع على الحرام !

Lebanon 24
14-02-2022 | 04:00
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تصدر اسم الفنان راغب علامة التراند على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد مهاجمة رجل دين من الأزهر الشريف في مصر له.

 

في التفاصيل، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر جاء فيه:

"هاجم الأستاذ في جامعة الأزهر محمد العشماوي، الفنان راغب علامة على تصريحه بأن أحد الرجال أخبره في حفلة أن زوجته تحبه، وأنه لو لم يقبّلها ستطلب الطلاق."

 

وتساءل العشماوي في منشور له عبر فيسبوك: "ماذا يريد أن يقول هذا؟ وما الرسالة التي يريد أن يوصلها؟ وما الهدف من نشر هذا التصريح المشين المهين المستخف بالدين والأعراف والقوانين؟".

 

وأضاف: "أليست هذه دعوة إلى إشاعة الفاحشة، وتحريضا عليها، وخروجا على الآداب، وعدوانا على قيم المجتمع؟".

 

وأردف قائلًا "أرجو أن تهتم الصحافة برسالتها الحقيقية في نشر الوعي، وتبتعد عن هذه الأشياء المقرفة".

 

هذا الانتقاد جاء تعليقًا على تصريح أدلى به الفنان اللبناني راغب علامة حيث قال إنه يحب لقب مطرب المرأة كثيرا؛ وذلك لأنه يعبر عن مشاعرها.

 

أما عن المعجبات في حياته، فروى موقفا غريبا خلال حفلة من الحفلات، حيث أخبره أحد الرجال حسب قوله بأن "زوجته تحبه، وأنه لو لم يقبّلها ستطلقه".

 

المصدر: الجديد
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