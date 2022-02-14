فنون ومشاهير

في أول ظهور لها ابنة ظافر العابدين حديث المواقع.. هل تشبه والدتها البريطانية؟ (صور)

Lebanon 24
14-02-2022 | 03:00
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في أول ظهور لها، خطفت ابنة الممثل التونسي ظافر العابدين الأنظار بجمالها وابتسامتها الساحرة خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "غدوة" في تونس برفقته.

 

وتألَّق ظافر العابدين على السجادة الحمراء برفقة ابنته الجميلة "ياسمين" وزوجته البريطانية الحسناء "جوان" إلى جانب مجموعة من النجوم من بينهم درة بوشوشة.

 

واختارت ياسمين الزهور بإطلالة بسيطة مُرتديةً فستانًا أسود قصير نسَّقته بسترة سوداء بسحاب أمامي، وانتعلت حذاء رياضيا بياقة عالية وأسدلت خصلات شعرها البني الفاتح على جانبي كتفها.

 

 
 
 
 
 

من جهة أخرى، تألَّقت جوان مرتديةً فستانًا أسود قصيرا مُزيَّنا بالريش والتطريزات الفضية الأنيقة، جاء بقصة ضيفة مبرزًا منحنيات جسدها الرشيق، وزادت من طولها بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ باللون "النود"، وأكملت إطلالتها بتسريحة جانبية بسيطة.

المصدر: البوابة
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