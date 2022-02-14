فنون ومشاهير

ممثلة و"فاشينيستا" معروفة تُعلن عن إصابتها بمرض لا علاج له... ما هو؟

Lebanon 24
14-02-2022 | 11:00
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أعلنت الممثلة والفاشينيستا فرح الهادي، إصابتها بمرض جلدي لا يوجد علاج له، من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها بصفحتها الخاصة على موقع "سناب شات".
وقالت الهادي إنها أصيبت بمرض الصدفية، وأوضحت قائلة: "منذ شهر أيلول الماضي أثرت أشياء على نفسيتي وكنت أنسى كل شيء وأصبحت شخص لا أحبه، وهذا كان بسبب عدم وجود حل للحساسية التي تعرضت لها والتي تظهر في أماكن متفرقة من الجسد"، حسبما نقل موقع "مصراوي".
وأضافت الهادي "الحمد لله الآن أنا افضل وفي حاجة للعلاج لفترة أطول وكذلك من الناحية النفسية، الحساسية تظهر بشكل غريب في جسدي حتى بعد عيد ميلادي ظهرت بكثرة والدكاترة الذين يتابعون حالتي يخشون من الحالة".

وتابعت الفنانة فرح الهادي إنه في "بعض الأوقات تظهر الحساسية وكأنها حروق، لذلك حالتي جعلتني أفقد تركيزي وكذلك طريقة تعاملي مع من حولي، لذلك قررت ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي لأنني كنت محتاجة نفسي".
المصدر: سبوتنيك
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