بعد غياب 29 سنة... شاهدوا كيف أصبح هذا الفنان الكوميدي

بعد غياب عن الساحة الفنية لأكثر من 29 عاماً، عاد الى الظهور الفنان علاء عوض نجل الفنان الكوميدي محمد عوض، الذي اشتُهر من خلال دوره في فيلم "مستر كاراتيه" عام 1993 وقام ببطولته الفنان الراحل أحمد زكي.وأطل علاء عوض من جديد على جمهوره من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "تيك توك" وقد ظهر فيه بملامح متغيرة بسبب التقدّم في السنّ، ليردّ على تساؤلات الجمهور حول اختفائه عن الساحة الفنية.وقال إنه لم يختفِ عن الساحة الفنية بل أصبح مقلاً في أعماله الفنية منذ عام 2010 وحتى الآن حيث إنه يكتفي بعمل واحد كل عام أياً كان حجم الدور الذي يلعبه لأنه يهتم بتأثيره في الأحداث.وأضاف علاء أنه دائماً يفضّل الأدوار التي تمس قلوب الجمهور حتى وإن كانت مساحتها صغيرة، مشيراً إلى أنه تربّى وسط عائلة فنية، فوالده هو الممثل الكوميدي الشهير محمد عوض، وشقيقه هو المخرج عادل عوض، لافتا إلى أنه شارك في أكثر من 80 عملاً فنياً.وعن سبب عدم ظهوره بصورة مستمرة على الساحة الفنية، قال علاء عوض: "الفن للفن وليس للفلوس أو أي شيء آخر أياً كان، ظروفي حلوة أو وحشة لا أقبل أي فن إلا إذا كنت حاسه أو أحبه ويكون مؤثراً في الجمهور، غير كدة مبقدرش أشتغل لمجرد الفلوس"... متمنياً أن يكون عند حُسن ظنّ الجمهور به.يُذكر أن الممثل علاء عوض وُلد عام 1960 وشارك بالتمثيل في العديد من الأدوار المساعِدة، منها أدواره في أفلام: "حدوتة مصرية" و" الاحتياط واجب"، و"حالة تلبّس"، و"مستر كاراتيه"، و"المولد".