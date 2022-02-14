فنون ومشاهير

خطيب نادين الراسي يفاجئها بعيد الحبّ... ورود حمراء وقبلة! (صور)

Lebanon 24
14-02-2022 | 16:00
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بمناسبة عيد الحبّ، فاجأ مجد دعبول، خطيبته الممثلة نادين الراسي بباقة من الورد الاحمر. وبينما كانت جالسة، أتى من خلفها وقدّم لها الزهور وقبّلها للتعبير عن حبّه لها.
 
 
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نادين الراسي

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