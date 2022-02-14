خطيب نادين الراسي يفاجئها بعيد الحبّ... ورود حمراء وقبلة! (صور)

بمناسبة عيد الحبّ، فاجأ مجد دعبول، خطيبته الممثلة نادين الراسي بباقة من الورد الاحمر. وبينما كانت جالسة، أتى من خلفها وقدّم لها الزهور وقبّلها للتعبير عن حبّه لها.