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فنون ومشاهير
خطيب نادين الراسي يفاجئها بعيد الحبّ... ورود حمراء وقبلة! (صور)
Lebanon 24
14-02-2022
|
16:00
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بمناسبة عيد الحبّ، فاجأ مجد دعبول، خطيبته الممثلة نادين الراسي بباقة من الورد الاحمر. وبينما كانت جالسة، أتى من خلفها وقدّم لها الزهور وقبّلها للتعبير عن حبّه لها.
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