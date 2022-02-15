ممثلة تكشف: دعوت على ابنتي لتصاب بسرطان!

لا تزال الفنانة المصرية شريفة ماهر تشعر بالحزن من طريقة تعامل أبنائها معها، وهو ما تحدثت عنه في أكثر من تصريح إعلامي مؤخرا.وقالت شريفة ماهر خلال استضافتها في برنامج "بنت البلد" الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى عبر قناة صدى البلد: "أنا غير راضية عن ابني الذي توفي لكن سامحته لأنه في دار الحق، ولا أستطيع الدعاء له وحتى لو دعوت له هل يرضي ربنا ما فعله بأمه."وأضافت: "زوج ابنتي أفضل منهم، ورغم أنهم أخذوا مني عمارة عندما أصيب بالسرطان لم أفرح ولا أزال أدعو له."وتابعت: "ابنتي الصغرى حنينة والكبرى هي التي تعاملني بطريقة سيئة، وعندما أصبت بكسر اتصلت بعد شهرين لتزورني، وأنا قلت إن شاء الله تصاب بسرطان لكن قلبي استغفر."