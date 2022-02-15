جيسي عبدو بصورة رومانسيّة مع أحد الاشخاص... هل تعيش قصّة حبّ؟

نشرت الممثلة جيسي عبدو صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، عايدت فيها جمهورها بعيد الحبّ. واللافت أنّ شخصاً ظهر وراء جيسي، وهو يقبّل شعرها. فيما حرصت على إخفاء وجهه، وعدم الكشف عن هويته. ما دفع الجمهور للسؤال، هل تعيش الممثلة اللبنانيّة قصّة حبّ؟