إيقاف صاحب أغنية "سكر محلي" عن الغناء... ما السبب؟

قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال بعد تصريحاته التي هاجم فيها نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.وقال منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، لـFilFan.com: اجتمع أعضاء النقابة واتخذوا قرارا بإقاف عمر كمال بسبب هجومه على النقابة والنقيب.وتابع: لم يتم تحديد مدة الإيقاف حتى الآن، وسيتم استدعاء عمر كمال للتحقيق".