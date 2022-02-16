فنون ومشاهير

إيقاف صاحب أغنية "سكر محلي" عن الغناء... ما السبب؟

Lebanon 24
16-02-2022 | 05:00
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قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال بعد تصريحاته التي هاجم فيها نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.

وقال منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، لـFilFan.com: اجتمع أعضاء النقابة واتخذوا قرارا بإقاف عمر كمال بسبب هجومه على النقابة والنقيب.

وتابع: لم يتم تحديد مدة الإيقاف حتى الآن، وسيتم استدعاء عمر كمال للتحقيق".

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