فنون ومشاهير

بعد زواج دام لأشهر فقط.. زينة مكي تعلن رسمياً طلاقها من الملحن الشهير: تسرعت!

Lebanon 24
16-02-2022 | 03:00
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حسمت الممثلة زينة مكي التكهنات حول انفصالها منذ نحو عام تقريباً، وأعلنت طلاقها رسمياً من زوجها الملحن نبيل خوري.

 

وكشفت زينة للمرة الأولى تفاصيل طلاقها خلال حلولها ضيفة على برنامج spot on مع الإعلامي رالف معتوق.

 

وحول أسباب الطلاق، أوضحت زينة مكي أنهما لم يكونا مناسبين لبعضهما البعض منذ البداية، مشيرة إلى أنهما حاولا الاتفاق على عدد من الأمور الجوهرية ولم ينجحا رغم محاولتهما الكثيرة.

 

وأوضحت زينة مكي أن والديها طلبا منها قبل زواجها التريث قبل الإقدام على هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها لم تستمع إليهما.

 

واعترفت زينة مكي بأنها تسرعت في الإقدام على خطوة الزواج لكنها ليست نادمة على ذلك.

 

أما موقف عائلتها من الطلاق فقالت أنهم دعموها في أن تقوم بما يرضيها وتراه الأفضل بالنسبة لها لكن لم يقع خلافاً مع عائلتها بسبب زواجها.

 

واتخذت زينة وزوجها الملحن نبيل خوري قرار بالطلاق بهدوء دون أي ضجة إعلامية بسبب خلافات كثيرة بينهما أدت إلى قرار الإنفصال وإنهاء الزواج الذي لم يدم إلا أشهر قليلة.

 

المصدر: ليالينا
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