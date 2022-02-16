فنون ومشاهير

رحيل المخرج السينمائي البرازيلي اللبناني الأصل أرنالدو جبر

Lebanon 24
16-02-2022 | 02:55
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توفي المخرج السينمائي والكاتب الصحافي البرازيلي اللبناني الأصل أرنالدو جبر الذي حصلت أفلامه على جوائز في مهرجانات دولية، وأوضحت عائلته أنه فارق الحياة جرّاء تعرّضه لجلطة دماغية عن 81 عاماً.
 
وكتبت زوجته سوزانا فيلاس بواس عبر إنستغرام "جبور استحال نجمة، ونجلي خسر أباه والبرازيل فقدت برازيلياً عظيماً".

وكان أرنالدو جبر المولود في ريو دي جانيرو في 12 كانون الأول 1940 جزءاً من حركة "سينما نوفو" (السينما الجديدة)، وهي موجة جديدة في السينما البرازيلية بدأت في ستينات القرن العشرين.

ومن أبرز الممثلين الذين عملوا بإدارة جبر الممثلة الشهيرة سونيا براغا في فيلم Yo te amo ("أنا أحبك")الذي عرض ضمن قسم "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي عام 1981.

وشارك اثنان من أفلام جبر الروائية ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان كان ، أحدهما Pindorama عام 1971 ثم Eu sei que vou te amar ("حدّثني عن الحب"). وحصلت بطلة الفيلم الثاني فرناندا توريس على جائزة أفضل ممثلة عام 1986.

أما فيلمه Toda desnudez será castigada ("كل عري سيعاقَب") المستوحى من مسرحية شهيرة للكاتب المسرحي نيلسون رودريغيز ففاز بجائزة "الدب الفضي" في مهرجان برلين عام 1973.

كذلك عُرف أرنالدو جبر بأسلوبه اللاذع سواء كمعلّق عبر محطة TV Globo التلفزيونية أو ككاتب مقالات في صحيفة O Globo اليومية.

وذكّرت الصحيفة في تحية له نشرتها الثلاثاء بأنه "سعى في أفلامه كما في مقالاته إلى مراقبة المجتمع البرازيلي وفهم مفارقاته وانتقاد جوانب الخبث فيه".

وكان المخرج البرازيلي الراحل أنهى قبل وقت قصير من تفشي فيروس كورونا فيلم Meu ultimo desejo ("رغبتي الأخيرة") في ساو باولو، وهو لم يُعرض بعد في دور السينما.
المصدر: فرانس 24
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