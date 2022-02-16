كأنها لم تتخط الستين من عمرها.. فنانة شهيرة تحتفل بعيد مولدها (صور)

شاركت الفنانة التونسية لطيفة، جمهورها المتابع لحسابها في "إنستغرام"، مجموعة من الصور وثقت بها احتفالها بعيد ميلادها الـ61 والذي جاء على طريقتها الخاصة، إذ أطلت في "لايف" مع محبيها ومتابعيها من خلال حسابها في "إنستغرام" من خلال خاصية "ستوري"، تزامناً مع الاحتفال بعيد ميلادها.

وتلقت لطيفة، الكثير من المعايدات من جانب محبيها وزملائها في الوسط الفني، ثم نشرت لطيفة، مجموعة من الصور الجديدة التي وثقت فيها لحظات احتفالها بعيد ميلادها، وظهرت مع قالب الحلوى وبالقرب منها بعض الهدايا والورود.

وعلقت لطيفة، التي بدت وكأنها لم تتخطى الستين من عمرها، وهي في قمة تألقها وسعادتها، حيث عبرت عن حبها الكبير لجمهورها فقالت: "كنت سعيدة جداً باللايف معاكم كل سنة وانتوا معايا وكل عيد حب وانتو طيبين.. عيد حب سعيد".

وكانت قد شاركت الفنانة نجوى كرم، رسالة وجهت فيها معايدة للفنانة لطيفة، من خلال تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر" جاء فيها: "صدق اللي سمّاكي لطيفة، لأنّك قريبة من قلوب الكل، هالقدّ قلبك حلو، انشالله ينعاد عليكي بسنين الحلا والحُبّ".

ربنا يخليكي ليا يا حبيبة قلبي يا اطيب قلب يا مزوقة يا رب دايماً ناجحة ومتألقة ومالية حياتنا حب ❤️ @najwakaram https://t.co/3nGWcCTMqT — Latifa Al-Tunisia (@latisol) February 14, 2022

وردت لطيفة، على رسالة نجوى كرم، قائلة: "ربنا يخليكي ليا يا حبيبة قلبي يا أطيب قلب يا مزوقة يا رب دايماً ناجحة ومتألقة ومالية حياتنا حب".