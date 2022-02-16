بمناسبة عيد الحبّ ممثلة شهيرة تفسخ خطوبتها... هذا ما كشفته

أعلنت الممثلة المصرية أميرة هاني عن فسخ خطوبتها تزامنًا مع عيد الحب، وذلك بعد 3 أشهر من إحتفالها بخطوبتها.

وكتبت هاني عبر حسابها على "تويتر":

"بعد مناقشات وخلافات دامت شهورًا وكان آخرها ليلة البارحة، بمناسبة عيد الحب قررت أبلغكوا أني انفصلت عن الشخص الذي كنت مرتبطة به فى آخر عام، ووصلنا لاتفاق ليلة البارحة وهو اننا "اتفقنا ألا نتفق"! "أتمناله الخير وربنا يوفق الجميع بس فقرار اني"single"(غير مرتبطة). "happy valentine s day"(عيد حب سعيد) وشكرا لكل اللي باركولي بس يا ريت محدش ينزل صورنا و أكيد ربنا بيعمل كل الخير".