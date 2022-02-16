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فنون ومشاهير
إيوان يكشف تفاصيل مثيرة عن حياته.. ماذا قال عن الحبّ والارتباط؟
خدمات إعلامية/ بالتعاون مع قناة "أخبار الآن"
|
Lebanon 24
16-02-2022
|
08:27
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لفت الفنان اللبناني إيوان إلى أن الفن هو شغف بالنسبة له، فحتى لو غاب لفترة طويلة عن اصدار الأعمال الجديدة، الا انه لن يلجأ الى الأغاني التي لا معنى لها والتي لا تتضمن كلمات محترمة وهادفة، رغم أنه عرض عليه الكثير من الأغاني التي تحمل "إيفيه" في محاولة من صناعها لإقناعه بأنها ستعيده بقوة إلى الساحة الفنية.
إيوان الذي أصدر أغنية "ع البرد" مع بداية العام الجديد، كشف خلال لقائه في برنامج "سوا منغني" مع محمد حنبلي، عن تحضيره لعدد كبير من الأغاني باللهجات المصرية واللبنانية واللهجة "البيضاء"، لافتا إلى انه قرر إصدار الأغنيات بشكل منفرد وليس ضمن "ميني ألبوم"، فبرأيه أن ألبومه الأخير لم يأخذ حقه كما يجب.
وبعيدا عن الحديث في الفن والغناء.. تحدث ايوان عن رأيه بالارتباط والحياة العاطفية والحب.. فماذا كشف؟
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المصدر: أخبار الان
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