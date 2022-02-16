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فنون ومشاهير
فنانة شهيرة تكشف قصة فقدانها الذاكرة
Lebanon 24
16-02-2022
|
10:27
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يبدو أن هناك الكثير من الخفايا التي لم تتكشف للجمهور عن العديد من نجوم الفن، وتحديداً في جوانب من حياتهم الشخصية، إذ يفاجئ بعض من النجوم جماهيرهم بالحديث عن أمور لم يكن قد تم التطرق إليها من قبل، وهو ما حدث خلال الساعات الماضية من جانب الفنانة التونسية هند صبري، التي كشفت لأول مرة عن جوانب خفية من حياتها الشخصية، والخبرات التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية.
وقالت هند صبري، في مقابلة جمعتها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، عبر برنامجه ABtalks والذي يقدمه عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، إنها فقدت الذاكرة لمدة يومين في طفولتها وتحديداً عندما كان عمرها 7 سنوات بسبب حادث سيارة تعرضت له.
وأوضحت هند صبري، قائلة أنها تعرضت لحادث عند خروجها من المدرسة وهي في عمر 7 سنوات، وحينها كانت والدتها تنتظرها في الخارج وعندما كانت تجري نحوها صدمتها سيارة.
وأضافت، أنها فقدت الوعي نتيجة الحادث وكذلك والدتها فقدت الوعي أيضاً، وتم نقلهما إلى المستشفى، مبينة أنها حينها فقدت الذاكرة لمدة يومين ولم تتذكر الحادث وقتها وحتى يومنا هذا.
وأشارت هند صبري، إلى أنها كانت أقرب لوالدها في طفولتها، على العكس من والدتها التي كانت عصبية للغاية جعلتها تخاف منها، مردفة أنه عندما وقع الطلاق بين والدها ووالدتها كانت في عامها الـ17 ولم يشرح لها الطرفان ما دار بينهما، ولكن عند سرد الأسباب وراء ذلك لم يرض عقلها أن يستوعب ما قالوه لها على الإطلاق.
وأكدت هند صبري، أنها دائماً ما تشعر بالخوف حول كونها أم ناجحة أم لا، ومن هنا تحاول التغلب على خوفها بالحب، مشددة على أنها تعاني من مرض نفسي هو "الوسواس القهري" ولكنها تتغلب عليه بطاقة الحب بدلاً من طاقة الخوف لأنهما على العكس من بعضهما.
المصدر: لها
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