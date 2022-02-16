ريهانا تستعرض حملها بملابس غريبة للغاية!

نشرت الفنانة العالمية ريهانا مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إستعرضت فيها حملها بملابس غريبة للغاية.

وظهرت ريهانا وقد ارتدت توب باللون البرتقالي مع نقشة نمر، مع بنطال جينر كشف عن بطنها، ومعطف طويل.