فنون ومشاهير

هادي أسود يتغزل بـ نوال الزغبي ونجوى كرم (صورة)

Lebanon 24
16-02-2022 | 14:35
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شارك الفنان السوري هادي أسود متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة جمعته مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم وزميلتها نوال الزغبي.
 
وتغزل هادي أسود بالفنانتين، معرباً عن سعادته بلقائهما، حيث أرفق الصورة بتعليق :"عالشمال صبية حلوة واليمين صبية حلوة ويلي بالوسط أمه داعيتله".
وتفاعل المتابعون مع الصورة، معبرين عن حبهم لهم.
 
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