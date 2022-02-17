فنون ومشاهير

فنانة عربية: الشرطة اقتحمت حفل زفافي واستدعت زوجي (فيديو)

Lebanon 24
17-02-2022 | 05:00
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احتفلت الفنانة ديانا كرزون بزواجها أثناء انتشار جائحة كورونا في الوقت الذي لم يكن هناك حفلات أو تجمعات.

وقالت ديانا كرزون، خلال حلولها ضيفة برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، : "أنا عندى 38 سنة، اتخطبت واتجوزت خلال سنة كورونا، ومفيش حفلات أو تجمعات بحسب قرارات الحكومة الأردنية، وفجأة خلال التقاط صور الزفاف دون وجود أي معازيم، اقتحمت الشرطة الحفل، رغم أنه مكانش حد موجود من أهالينا".

وأضافت إنها بعد إتمام زفة فرحها ذهبت لمكان من أجل تلبيس الدبل وأن تؤدي رقصة مع زوجها وبعد ذلك يذهبوا إلى المنزل وفجأة جاءت الشرطة إلينا
 
وأوضحت : "الشرطة قامت بعدها باستدعاء زوجي وانا كنت أبكي علشان الشرطة جاءت الينا بسبب انتشار مراسم الفرح على السوشيال ميديا ".
 
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